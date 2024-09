Candidato afirma que chapa com Duda estará no segundo turno e só depois das eleições vão escolher seus secretários

O candidato a vice-prefeito na chapa de Duda Salabert (PDT) em Belo Horizonte, Francisco Foureaux (PDT), disse que sua campanha está focada em ganhar as eleições enquanto outros adversários já estariam “loteando a prefeitura”. Especialista em mobilidade urbana, o candidato foi sabatinado pelo Estado de Minas nesta quarta-feira (18/9), e foi questionado sobre a possibilidade de ocupar uma eventual secretaria de transportes.

“A gente não definiu quais vão ser as secretarias. A nossa campanha está focada nessa eleição, ao contrário tanto do candidato que está na frente, o Tramonte (Republicanos), quanto o Fuad (PSD), que está na segunda posição. Eles têm o rabo preso danado, têm que agradar muita gente”, declarou Francisco Foureaux.

O candidato do PDT lembrou que, desde que assumiu a prefeitura em 2022, Fuad trocou o secretário de Educação cinco vezes. Na última mudança, por exemplo, o atual prefeito nomeou Bruno Barral, que ocupou o cargo em Salvador (BA) e foi indicado pelo União Brasil - o partido foi o primeiro a declarar apoio à reeleição do mandatário.

Sobre Tramonte, Foureaux chamou de Frankenstein a chapa com a candidata a vice Luisa Barreto (Novo). A nomeação da candidata, que foi secretária de Estado de Planejamento e Gestão, rendeu o apoio do governador Romeu Zema (Novo) e do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos).

“Quando a gente for para o segundo turno vamos chamar todo o campo democrático da cidade, que sabe que o projeto da Duda é o projeto do trabalho. A gente vai compor uma grande aliança que vai estudar a cidade e, depois de vencidas as eleições, nós vamos escolher os melhores quadros para cada secretaria”, disse o vice de Duda Salabert.

Mobilidade Urbana

Foureaux é professor de história com mestrado em administração, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O candidato também participou da Associação de Usuários de Transporte Coletivo e do movimento Tarifa Zero, é membro do Observatório de Mobilidade Urbana e do Conselho Regional de Trânsito e Transporte (CRTT) da regional Centro-Sul da capital.

Perguntado sobre o plano de governo da candidata Duda não citar a gratuidade da tarifa na cidade ou sobre obras que poderiam desafogar o trânsito, Foureaux disse que não existe “solução mágica” para o transporte. O candidato também afirmou que é preciso garantir que a população tenha acesso aos modais do transporte em tempo integral.

“Nós não vamos informar ou prometer uma obra faraônica, mas eu posso dar dois exemplos que estão tranquilos para nós. O primeiro é a gente trazer o VLT (Veículos Leves sobre Trilhos), mais barato, polui menos, custo de manutenção muito melhor, e a gente tem corredores que recebem bem. A segunda coisa é, nos grandes corredores de tráfico, a gente promover um adensamento urbano. O que é isso? É promover moradia, mas promover também oportunidades comerciais nesses grandes adensamentos pra gente incentivar o que a gente chama de mobilidade tranquila, que é a mobilidade a pé, que pode não parecer, mas ainda responde por 30% da mobilidade urbana em BH. São coisas simples de se fazer, que precisam de planejamento, a gente tem gente boa aqui pra fazer isso e que dá muito resultado”, completou.

