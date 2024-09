O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) acusou seu ex-vice e sucessor no comando da capital, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, de “roubar suas obras” e deixar "tudo completamente abandonado". No programa eleitoral gratuito, Fuad tem destacado obras que começaram na gestão de Kalil (2016 - 2022), mas que foram inauguradas durante seu mandato e têm, segundo ele, “a sua cara”.





“Falar que ele (Fuad) fez uma obra nesta cidade é uma piada de salão. Todas as obras que foram feitas foram projetos dos meus secretários, projetos técnicos. Aquela turma quis fazer uma política para a população de Belo Horizonte. Isso tudo foi completamente abandonado em dois anos de gestão”, afirmou Kalil, em vídeo publicado nesta quarta-feira (18/9) em suas redes sociais, se referindo ao tempo que Fuad está à frente da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Fuad assumiu o mandato em abril de 2022, depois que Kalil deixou o cargo para disputar o governo do estado com Romeu Zema (Novo). Zema acabou reeleito no primeiro turno. Em 2024, Kalil e Zema se aliaram em torno da candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) à PBH. O governador indicou para compor a chapa de Tramonte sua ex-secretária de Planejamento Luisa Barreto (Novo). E Kalil é o principal cabo eleitoral de Tramonte na disputa pela PBH nestas eleições.





Área de escape do Anel

Semana passada, Kalil, ao lado de Tramonte, visitou uma das obras cujas paternidade vem sendo disputada por ele: a área de escape do Anel Rodoviário.





A intervenção foi citada por Fuad em sua campanha, o que teria deixado o ex-prefeito nervoso. “Em 2021, Kalil começou a fazer uma área de escape no Anel Rodoviário, mas saiu para ser candidato a governador, eu assumi e continuei a obra e entreguei para a população em agosto de 2022”, afirmou o atual prefeito, em uma de suas propagandas.







Kalil também criticou o “abandono” da saúde e da limpeza urbana e também a ciclovia que a PBH começou a construir na avenida Afonso Pena e disse que chegou a alertar Fuad sobre isso. E disse ainda que vai em todas as obras que são alvo de “mentiras na campanha política”.

A campanha de Fuad foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre as críticas de Kalil.