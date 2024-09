Candidato à PBH, Rogério Correia, e sua vice, Bella Gonçalves, se encontraram com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para tratar do tema

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Rogério Correia (PT), esteve nesta quarta-feira (18/9) com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em uma palestra na capital mineira. Antes do evento, ela afirmou que, para a saúde, é fundamental bons prefeitos.

"Para ter saúde precisamos de bons prefeitos, porque é na prefeitura que a questão da saúde se coloca de maneira mais forte na vida do cidadão", argumentou.

Nísia Trindade também disse que é importante que os prefeitos estejam comprometidos com a saúde e com a democracia, mas que sempre trabalha com todos os prefeitos.

"É claro que trabalhamos melhor com essa afinidade, mas o presidente Lula e todo ministério tem trabalhado com todos os governos, prefeitos, independente de partido. Essa questão vai estar posta qualquer que seja o resultado eleitoral", ponderou.





Correia aproveitou para apontar que a proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lhe dá vantagens em resolver problemas e que a saúde é um dos temas centrais. "Nós vamos ter uma saúde e um SUS cada vez melhor em Belo Horizonte", pontuou.

Pesquisas eleitorais

Rogério Correia apareceu em 5º com 5% das intenções de voto na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18/9). A frente dele estão Duda Salabert (PDT) com 10%, Bruno Engler (PL) com 18%, Fuad Noman (PSD) com 20% e Mauro Tramonte (Republicanos) com 28%.

"Estamos dando o passo final para nossa ida para o segundo turno", afirmou o petista durante a agenda com a ministra e sua vice Bella Gonçalves (Psol).

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram coletados com 1.002 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-07539/2024.

Alguns apoiadores, temendo uma possível ida do candidato bolsonarista para o segundo turno, começam a defender nos bastidores um voto útil em detrimento do compromisso com o aliado.

Perguntado se teme uma debandada para o "voto útil", Correia apontou o seu adesivo de campanha e falou "esse é o voto útil".