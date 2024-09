Gabriel Azevedo se encontrou com candidatas do MDB à Câmara Municipal de Belo Horizonte

O candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, se reuniu na tarde desta quarta-feira (18/9) com as candidatas emedebistas à Câmara de Vereadores da capital. Na pauta estavam as diretrizes do plano de governo voltadas para mulheres vítimas de violência.

Um dos temas abordados durante o encontro foi a efetivação do passe livre para essas vítimas. Tal medida foi aprovada pela Câmara Municipal no ano passado, mas ainda não está em vigor. Gabriel Azevedo também prometeu criar centros de atendimento às mulheres que sofreram violência em todas as nove regionais da cidade, de modo a oferecer suporte psicológico, jurídico e social.

O candidato do MDB à prefeitura da capital mineira também prometeu implementar políticas públicas voltadas para a capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de prepará-las para o mercado de trabalho.

Nas eleições municipais de 2024, o MDB tem 14 candidatas à Câmara de Belo Horizonte: Alice Gonçalves, Andreia Gomes, Cida da Feira, Danielle Barreto, Dra. Joyce Santos, Dra. Kenia Costa, Fátima Januário, Gabi Sales, Jaqueline Avelar, Leila Amaral, Loíde Gonçalves, Priscila Oliveira, Professora Liliane Drumond, Railda Kubitschek e Regiane Silva. O vice na chapa de Gabriel Azevedo é Paulo Brant, do PSB.