O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler, promete incluir o ensino de artes marciais na grade das escolas municipais, caso seja eleito. A declaração foi dada durante um encontro com atletas de jiu-jitsu no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, na noite dessa terça-feira (17/9). Ele estava acompanhado da vice na coligação, Coronel Cláudia (PL).

“O jiu-jitsu, assim como outras artes marciais, mais do que um esporte, é um formador de caráter. É muito bom para os jovens porque, além do exercício físico, ensina disciplina e hierarquia”, afirmou Bruno Engler durante o encontro.

O candidato do PL disse ainda que a ideia é que o ensino de artes marciais ocorra no contraturno das escolas em tempo integral. Bruno Engler já havia proposto aumentar a quantidade de vagas desse tipo na rede municipal de educação.

Outra promessa de Bruno Engler foi a de apoiar a construção de um ginásio para a realização de torneios de artes marciais em Belo Horizonte. De acordo com os lutadores que participaram do encontro, os grandes eventos da modalidade vêm sendo realizados em Betim, na Região Metropolitana de BH, devido à falta de um espaço adequado na capital.