Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, respondeu à provocação de Alexandre Kalil (sem partido), que o acusou de “roubar suas obras” e deixar "tudo completamente abandonado" em Belo Horizonte. Fuad era vice de Kalil, apoiador de Mauro Tramonte (Republicanos) no pleito deste ano.



“Falar que ele (Fuad) fez uma obra nesta cidade é uma piada de salão. Todas as obras feitas foram projetos dos meus secretários, projetos técnicos. Aquela turma quis fazer uma política para a população de Belo Horizonte. Isso tudo foi completamente abandonado em dois anos de gestão”, afirmou Kalil, em vídeo publicado nesta quarta-feira (18/9) em suas redes sociais.

"Fico impressionado como uma pessoa pode se desmentir. Em um (programa) 'Roda Viva' de 2021, ele (Alexandre Kalil) fala que vai montar uma supersecretaria na qual todas as grandes obras serão concentradas, e ela vai ser comandada pelo vice-prefeito. Quem era o vice-prefeito? Eu! Eu comecei as obras e estou terminando as obras. Não tenho que dizer que a obra é minha, ou de fulano, a obra é do povo de Belo Horizonte", respondeu Fuad Noman, em visita ao Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste da capital.

Fuad diz que não desprezou o trabalho dos últimos prefeitos



O candidato acrescentou que não desprezou o trabalho de nenhum prefeito passado: "Tenho elogiado o Patrus Ananias pelo Orçamento Participativo e tenho continuado. As EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) quem criou foi o (Fernando) Pimentel, foi continuado pelo Márcio Lacerda, o próprio Kalil continuou, e estamos continuando. Então, essa bobagem de dizer que é 'piada de salão' é desespero de quem não é candidato a nada e está usando um espaço para dizer 'tudo fui eu quem fiz'. Não é verdade!".

Sobre as obras ligadas à contenção de enchentes, Fuad Noman conta que Alexandre Kalil fez um decreto que o nomeava presidente da comissão para desenvolver o projeto das grandes obras. "Logicamente, muitas obras vieram do governo dele, nunca neguei isso. Agora, quem está concluindo sou eu, quem está avançando sou eu e quem vai concluir sou eu. E tem muitas outras obras que começaram comigo e que vou concluir", finalizou.