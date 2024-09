Carlos Viana, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Podemos, se reuniu com representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), nesta quarta-feira (18/9), para discutir propostas e críticas relacionadas aos aeroportos da cidade.

O senador afastado aproveitou a ocasião para detalhar suas ideias para o Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e manifestar o descontentamento com o fechamento do Aeroporto Pampulha.

Viana ressaltou a importância estratégica do Aeroporto Carlos Prates e apresentou um plano para a transformação da área. “Estou empenhado em converter 70% do espaço restante em um heliporto e escola de helicópteros. Esse espaço também poderá ser utilizado para a manutenção de helicópteros e como base para atendimentos de urgência e emergência dos bombeiros e da Polícia Militar”, explicou o candidato.

Ele expressou otimismo em relação à receptividade do ministro da Infraestrutura, Silvio Costa, para viabilizar essa proposta. No entanto, Viana também abordou a questão da construção de habitações na área.

“Sou a favor da moradia popular, mas é crucial ouvir a população local para determinar o melhor uso para aquele espaço”, observou. Viana demonstrou ceticismo quanto ao cumprimento das promessas feitas pelo atual prefeito, Fuad Noman (PSD), sobre a construção das moradias.

Além de seus planos para os aeroportos, Viana garantiu que continuará lutando pelos projetos no Senado caso não seja eleito. “Já apresentei uma representação ao TCU contra a licitação realizada em Minas Gerais e esperamos que o julgamento resulte em uma nova licitação para o Pampulha”, afirmou.

Sobre o Aeroporto Pampulha, Viana criticou a gestão atual e o fechamento da pista, que foi bloqueada recentemente para um evento. “É um desrespeito com a cidade de Belo Horizonte e com os usuários do aeroporto. O Pampulha foi entregue para se tornar um hub regional, mas está sendo mal administrado”, concluiu Viana.