O candidato a vice-prefeito de Duda Salabert (PDT) em Belo Horizonte, Francisco Foureaux (PDT), afirmou que sua falta de experiência política não é um ponto negativo na campanha frente a adversários que estão na vida pública há mais tempo. Nesta quarta-feira (18/9), em sabatina no Estado de Minas, Foureaux comentou a disputa entre os vices.

Foureaux é professor de história com mestrado em administração, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e com uma trajetória de militância em movimentos sociais de luta pela mobilidade urbana. Em 2020, foi candidato a vereador pela primeira vez, mas recebeu apenas 348 votos.

“Paulo Brant foi vice-governador de Minas Gerais; quantos votos ele traz para o Gabriel Azevedo? Luísa Barreto foi secretária do Zema; quantos votos ela traz para o Tramonte? O processo eleitoral não é uma ciência exata. Quando me candidatei, fiz campanha sem um tostão. Era no meio da pandemia, fiz campanha pela internet. A gente faz uma previsão pessimista, realista e otimista. Na minha previsão otimista, eu teria 250 votos; tive 350, bom demais. Foi a eleição com o maior número de candidatos a vereador da história de Belo Horizonte, então eu fiquei entre os 30% mais bem votados ”, disse.

Em comparação, a cabeça de chapa Duda Salabert foi a vereadora mais votada da história da capital com 37.613 votos. Para Foureaux, ela é um “fenômeno político que está fazendo história”.

“Duda é uma pessoa trans que é candidata á prefeitura da capital de Minas Gerais, e 10% da população fala que vota nela e não abre mão. As pesquisas revelam que a gente não está perdendo voto, enquanto as outras candidaturas estão perdendo. Nosso eleitorado é muito consciente de que ela é um fenômeno político histórico, é o melhor quadro para ser prefeita de BH. Não tem ninguém tão preparada como a Duda para ser prefeita”, completou Foureaux

Outros vereadores eleitos em 2020 disputam a cadeira de vice-prefeito. Bella Gonçalves (PSOL), hoje deputada estadual e candidata na chapa de Rogério Correia (PT), por exemplo, recebeu 6.954 votos. Álvaro Damião (União), vice do atual prefeito Fuad Noman (PSD), obteve 12.742 votos.

Foureaux foi o terceiro entrevistado da série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas.

A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.

