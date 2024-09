O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB Gabriel Azevedo esteve na tarde desta quarta-feira (18/09) com representantes dos sindicatos da Indústria da Construção Pesada (Sicepot-MG) e da Construção Civil (Sinduscon).





A reunião teve como objetivo apresentar a proposta da coligação Teto, Trabalho e Transporte, que visa estimular a construção de prédios residenciais no centro e nas proximidades de estações de metrô e ônibus, facilitando assim o deslocamento diário dos belo-horizontinos para o trabalho.



Gabriel argumentou que é responsabilidade da prefeitura planejar a ocupação ao redor da nova linha 2 do metrô, cujas obras começaram nesta quarta. A linha, que contará com sete estações, ligará o Barreiro ao Bairro Calafate, na Região Oeste.

“Qual é o papel da prefeitura nesse momento? Teremos sete novas estações na direção do Barreiro. Se não planejarmos adequadamente a área ao redor dessas estações, veremos apenas edificações baixas, de um ou dois andares. Em qualquer lugar do mundo, uma estação de metrô é cercada por construções de alta densidade. Quando você mora em um prédio próximo a uma estação de metrô, você não precisa de carro para ir ao trabalho. Isso resolve o trânsito e sintetiza o conceito de Teto, Trabalho e Transporte”, afirmou Gabriel.

O candidato também prometeu incentivos para revitalizar a construção civil em Belo Horizonte, que, segundo ele, tem perdido para cidades da região metropolitana.

Entre as propostas, estão isenções tributárias para empreendimentos no centro da cidade, onde há muitos terrenos vagos e imóveis abandonados. Gabriel expressou preocupação com o fato de o prédio mais alto de Minas Gerais, o Concórdia, estar em Nova Lima, e sugeriu que deveria estar no Barro Preto, um local com alta circulação de ônibus e estação de metrô.