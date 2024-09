O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel Azevedo (MDB), se reuniu nesta segunda-feira (16/9) com motoboys e se comprometeu a analisar as demandas da categoria entregues para ele por meio de uma carta. Entre elas, estão a criação de pontos de apoio e corredores preferenciais para os mototaxistas. De acordo com o candidato, a implantação de pontos de apoio já está prevista no plano de governo.



“Pegando como exemplo uma parcela do viaduto Santa Tereza, próximo à Rua da Bahia, viaduto da Floresta, viaduto do Extra, todos estes lugares estão hoje sujos, mal iluminados e pontos de criminalidade. Se ali coloco estrutura básica para que eles possam utilizar o banheiro, possam fazer recarga do celular, possam se encontrar, descansar, trocar informações, eu estou valorizando pessoas que fazem parte do sistema circulatório da cidade", explicou.





O candidato afirmou que pretende, ainda, transformar os motoboys em parceiros da prefeitura, com a entrega de medicamentos aos usuários do SUS. "Já disse que quero fazer esta cidade sair da era do papel quando o assunto é saúde. Não é necessário que uma pessoa vá até o centro de saúde buscar o remédio. Depois que uma pessoa foi atendida de maneira a utilizar a telemedicina, o remédio pode ir para a casa dela, contando com sistema que já existe na cidade", completou.

Azevedo também se reuniu, em seu comitê de campanha, com dentistas e técnicos em saúde bucal do SUS-BH. O candidato criticou as ações de saúde bucal da prefeitura e disse que, se eleito, vai realizar convênios com laboratórios de próteses.







“A prefeitura não fornece material necessário para atender a população. Isso então é nosso compromisso, sempre ter o que o profissional precisa para atender a população. Além disso, convênios com laboratórios de próteses, porque é muito triste para alguém não poder sorrir. Então, esta prefeitura tem que garantir o sorriso da cidade e a devida saúde bucal”, disse.