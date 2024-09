Após ter sido hospitalizado em decorrência de uma agressão feita por José Luiz Datena (PSDB) no debate entre os candidatos à prefeito de São Paulo na TV Cultura, Pablo Marçal (PRTB) foi provocado nesta segunda-feira (16/9) por um homem que levou um banco durante uma caminhada no centro da capital paulista.





Descontentes com a ação do opositor, pessoas que faziam parte da equipe de Marçal, entre eles o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) tentaram arrancar o objeto da mão do homem e contê-lo à força.

Em entrevista ao jornal O Globo, o manifestante disse que só estava brincando e que foi agredido com "mata leão, bicuda". Ele foi identificado como Rogério Rodrigues.

Marçal chegou a ir para o hospital Sírio-Libanês onde alegou ter fraturado a costela devido a cadeirada. No entanto, o hospital divulgou boletim médico na manhã desta segunda-feira (16/9) que Marçal deu entrada com “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”. Durante a caminhada o braço do candidato estava enfaixado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia