O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, Bruno Engler, participou de uma caminhada no Bairro Floresta, na Região Leste, na tarde desta quarta-feira (18/09). Durante a agenda, Engler conversou com comerciantes e moradores e destacou que o problema do trânsito caótico na cidade pode ser resolvido com o auxílio da tecnologia.

Leia: Engler perde 13 inserções de TV em ação movida por Fuad

Acompanhado pela candidata a vice-prefeita, Coronel Cláudia (PL), e por apoiadores, Engler afirmou: “Com o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, é possível identificar os gargalos do trânsito e melhorar o fluxo nos sinais. Precisamos deixar de lado o achismo e enfrentar a realidade. É inadmissível o tempo que as pessoas perdem diariamente no trânsito. BH está travada. A cidade é a segunda pior capital do país para se deslocar no horário de pico, perdendo apenas para Recife. Perdemos 57 minutos para percorrer 10 quilômetros às 18h. Nosso sistema de gestão de trânsito é ultrapassado, mas vamos mudar isso.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além das questões relacionadas ao trânsito, o candidato também criticou a coleta de lixo, que considera ineficiente, já que nem todas as regiões de BH recebem o serviço diariamente.

“Temos um problema de limpeza urbana, com lixo espalhado pelas ruas e mau cheiro, o que prejudica o dia a dia das pessoas e o comércio. Ninguém quer sair às ruas e fazer compras em um ambiente desagradável. Vamos trabalhar para universalizar e melhorar a coleta de lixo”, concluiu.