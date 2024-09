BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Dias Toffoli ficará 14 dias afastado das atividades do STF (Supremo Tribunal Federal) por recomendação médica, de acordo com a assessoria da corte. O magistrado foi internado na noite de segunda (16) com inflamação nos pulmões.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta (18) pelo Hospital DF Star, Toffoli melhorou do quadro de pneumonia, mas ainda não tem previsão de alta.





O documento é assinado pela chefe da equipe médica do hospital, Ludhmila Hajjar, e pelos médicos Guilherme Correa Meyer e Allisson Barcelos Borges. De acordo com eles, o ministro se recupera bem de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade.





"Dias Toffoli apresentou melhora clínica considerável nas últimas 24 horas. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta", diz o boletim.





A internação acontece em meio a um incêndio de grandes proporções que queima parte do Parque Nacional, em Brasília, que tem causado fumaça na capital, provocou cancelamentos de aulas e suspensão de atividades na cidade.