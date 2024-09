Durante uma reunião com representantes do Minas Tênis Clube e do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese), Gabriel Azevedo (MDB), candidato à prefeitura da capital, fez uma proposta para o Bairro São Francisco, na Região da Pampulha. Ele disse que, se eleito, reforçará a ocupação local com moradias para estudantes e professores.

Gabriel Azevedo disse que o objetivo é conectar melhor a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ao espaço urbano de Belo Horizonte. Para ele, a instituição de ensino está, atualmente, sem integração com o restante da cidade. “Para o bairro São Francisco, ao lado da UFMG, eu não quero galpões, caminhões, nada disso. Eu quero uma operação urbana simplificada", propôs.





O candidato destacou que a localização do bairro, que próximo ao Anel Rodoviário e à Avenida Antônio Carlos, por onde passam linhas do Move, é propensa para esse tipo de adensamento. "Muitas moradias para professores, acadêmicos; no térreo, repleto de bares, cafés e restaurantes, para que eles possam ir caminhando ou de bicicleta para a universidade", opinou.

Ainda de acordo com Gabriel Azevedo, a proposta permitiria uma conexão melhor de estudantes e acadêmicos tanto com a cidade universitária quanto com as demais regiões de Belo Horizonte, com benefícios adicionais para o trânsito. "O capital social de um ambiente acadêmico e universitário é tão relevante quanto a sala de aula", concluiu o candidato.

Após o encontro no Minas Tênis Clube, o emedebista cumpriu outro compromisso de campanha, dessa vez no Conselho Regional de Administração. Lá, Gabriel Azevedo declarou que, se for eleito, manterá o diálogo com representantes da sociedade civil. Em ambos os atos de campanha, ele estava acompanhado do vice Paulo Brant (PSB).