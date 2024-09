Paulo Brant (PSB), postulante a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), disse que a situação da capital mineira é extremamente preocupante. Segundo ele, a cidade está "suja" e "feia". Em sabatina do Estado de Minas, nesta quinta-feira (19/9), Brant criticou o prefeito Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, afirmando que, em seu programa eleitoral, BH é retratada como uma "cidade dos sonhos".

"Com todo o respeito pelo prefeito atual (Fuad Noman), e vejo os programas dele na televisão, parece que a cidade que ele está morando é uma cidade dos sonhos. A cidade está péssima. Conversando outro dia com um grande empresário, ele ficou impressionado com a sujeira, com o lixo", criticou. "A cidade está feia, o trânsito está ruim, e não vai ser com medidas paliativas que a gente vai resolver", completou.



Sabatinas com vices

