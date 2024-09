Paulo Brant (PSB), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo, criticou os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apoiados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente, Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL). Em sabatina ao Estado de Minas, nesta quinta-feira (19/9), Brant afirmou que as campanhas de Correia e Engler se resumem a falar do presidente e do ex-chefe do Executivo.



Brant considera que o apoio dos líderes políticos é irrelevante e afirma que nem Lula nem Bolsonaro possuem conhecimento sobre os problemas da cidade. Ele afirma que a campanha deveria se concentrar em discutir os problemas de Belo Horizonte.

"Participei de alguns debates com Rogério: 'Sou o candidato do Lula'. E daí, cara pálida? O Lula não mora em Belo Horizonte. Não conhece nada de Belo Horizonte, com todo respeito pelo Lula. Ele não tem nada a ver com Belo Horizonte. O que o Bolsonaro sabe de Belo Horizonte? Nada", criticou.



Brant foi o quarto entrevistado da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h.

