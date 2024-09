Correia conversa com a imprensa em agenda em BH

O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, visitou, na manhã desta quinta-feira (19/9), o Coletivo Paulo Freire de Minas Gerais, em celebração ao aniversário de 103 anos do patrono da educação no Brasil. Durante o evento, livros foram distribuídos para a população.

Em conversa com a imprensa, o candidato do PT aproveitou a ocasião para destacar a "importância da formação docente" e a necessidade de valorização dos professores. Ele reforçou a relevância de uma educação inclusiva e baseada em ciência.

"Pretendo realizar um concurso especial para atender crianças com transtorno do espectro autista nas escolas. Precisamos de professores capacitados, que tenham conhecimento científico e pedagogia, para garantir o atendimento adequado", afirmou.

Ele também criticou propostas de privatização e a implementação de escolas cívico-militares em Belo Horizonte, reafirmando seu compromisso com a educação pública. "Não vamos permitir a adoção de modelos privatizantes ou cívico-militares na cidade. O respeito ao professor e a manutenção das escolas públicas são compromissos nossos", disse.

Além das propostas de inclusão e valorização da educação, Rogério Correia ressaltou a importância de programas de ensino em tempo integral, especialmente para crianças de 0 a 3 anos, e a expansão dessa modalidade no ensino fundamental.

A visita ao Coletivo Paulo Freire foi marcada pela entrega de livros, num gesto simbólico de incentivo à educação e ao legado de Freire. Para o candidato, "educar é um ato de resistência, e a educação pública gratuita e de qualidade é o caminho para transformar vidas."