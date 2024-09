Rogério Correia se reúne com conselhos profissionais

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Rogério Correia (PT) se reuniu com conselhos profissionais de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira (16/9). O petista destacou a importância dos servidores públicos na "construção da prefeitura".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Elas (profissões) têm que estar valorizadas dentro da prefeitura. Os conselhos fazem a fiscalização dos próprios profissionais, nos dando garantia que são bons profissionais que estão conosco. Estes serão valorizados, seja através de plano de carreira, salário, pisos salariais. Os conselhos e os servidores públicos são aliados na construção da prefeitura", afirmou o candidato.

Correia se comprometeu a abrir mais concursos para atender novas demandas que a cidade terá fruto do crescimento municipal. Entre as profissões citadas pelo petista estão engenheiros, nutricionistas, enfermeiros e médicos. Segundo ele, os profissionais são necessários para fiscalizar obras, alimentação nas escolas e contribuir na saúde pública.

Durante a noite, o candidato se reuniu com padres e religiosos no Espaço Franciscano, no Centro de Belo Horizonte.