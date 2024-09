Candidatos a prefeito de BH já arrecadaram R$ 56,4 milhões

As campanhas dos candidatos à Prefeitura de BH já arrecadaram, no total, R$ 56.477.585,02. Entre os 10 postulantes ao comando da capital, o deputado estadual Bruno Engler (PL) é o que mais arrecadou. Ele declarou ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) receitas de R$ 13,9 milhões e despesas de R$ 6,6 milhões. A maior parte até agora desses recursos (92,88%) vem do PL e o restante de quatro doadores: Edward Munson Mason II (R$ 334 mil), Ricardo Guimarães (R$ 333 mil), Eduardo Fischer ( R$ 290 mil) e Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia (R$ 40 mil).



Mason é diretor-executivo de uma holding de equipamentos para mineração e agronegócio e nas eleições passadas foi um dos doadores da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Guimarães é vice-presidente do banco BMG e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro. Fischer é codiretor presidente da MRV Engenharia e Maria Fernanda integrante do conselho da empresa.





Em segundo lugar na arrecadação está o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Nonam (PSD), com R$ 13,08 milhões. A maior parte desses valores (R$ 6,9 milhões) são provenientes do União Brasil – partido do candidato a vice-prefeito, vereador Álvaro Damião – e do partido de Fuad (R$ 5 milhões).

Tirando os repasses dos partidos, o maior doador de Fuad é Rubens Menin, também da MRV Engenharia, com R$ 500 mil, seguido por Bruno Santos de Oliveira e Pedro Lourenço de Oliveira, sócios do Supermercado BH. Cada um deles doou R$ 100 mil para a campanha à reeleição do prefeito. Além disso, Fuad também recebeu muitas doações de cerca de R$ 5 mil.



Na terceira posição vem a deputada federal Duda Salabert (PDT), que arrecadou pouco mais de R$ 8 milhões, praticamente empatada com o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), cuja campanha até agora tem uma receita declarada de exatos R$ 8 milhões.

A diferença a mais de Duda para Viana é de R$ 452 reais e vem de dezenas de pessoas que doaram para a campanha da candidata quantias que variam entre R$ 2 e R$ 160. Os R$ 8 milhões, tanto dela quanto de Viana, vieram das direções nacionais das respectivas legendas.



Na sequência do ranking aparece o candidato petista, deputado federal Rogério Correia, que arrecadou R$ 5,2 milhões. Desse total, R$ 5 milhões proveniente do PT e R$ 250 mil do Psol, partido da candidata a vice-prefeita da chapa, a deputada estadual Bella Gonçalves.



Líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do Republicanos, deputado estadual Mauro Tramonte, já arrecadou R$ 4.695.477, cuja maior parte dos recursos vem da sua legenda e R$ 149 mil de Francisco André Cardoso de Araújo, de um escritório de advocacia especializado em direito empresarial localizado em São Paulo.



Atrás do candidato do Republicanos, vem o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), que já arrecadou R$ 3.294.332,69, a maioria dos recursos, cerca de R$ 3 milhões vieram de sua legenda, e o restante de doações de pessoas físicas e de uma vaquinha virtual. Entre os maiores doadores de Azevedo, estão Humberto Impelizieri , da Somattos Engenharia, que doou R$ 98 mil, e Bruno Vinicius Magalhães, que doou R$ 74 mil.



As menores receitas são dos partidos pequenos. Entre eles, a maior arrecadação é de Wanderson Rocha (PSTU), que obteve receitas de R$ 147 mil, e Indira Xavier (UP) que arrecadou R$ 11,3 mil, sendo a maioria (R$ 8,4 mil) do partido e o restante de pequenos doadores. A candidata do PCO, Lourdes Francisco, até agora não declarou receita. Segundo a assessoria dela, até o momento seu partido não repassou qualquer quantia do fundo eleitoral.



Os valores levantados pela reportagem podem ser alterados a qualquer momento em função de novas doações. Quem quiser consultar os doadores dos candidatos a prefeito e a vereador pode acessar o sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo endereço https://divulgacandcontas.tse.jus.br/ e escolher o estado, o cargo, a cidade e na sequência a opção 'receitas'.

Confira os valores das maiores arrecadações

Bruno Engler (PL) R$ 13.997.000,00



Fuad Noman (PSD) R$ 13.086.000,00



Duda Salabert (PDT ) R$ 8.000.452,00



Carlos Viana (Podemos) R$ R$ 8.000.000,00



Rogério Correia (PT) R$ 5.250.000,00



Mauro TRamonte (Republicanos) R$ 4.695.477,00



Gabriel Azevedo (MDB) R$ 3.290.332,73



Wanderson Rocha (PSTU) R$ 147.000,00



Indira Xavier (UP) R$ 11.323,29



Lourdes Francisco (PCO) - até o fechamento desta edição a candidata não declarou nenhuma receita

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral/ Divulcand