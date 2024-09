O candidato petista afirmou que pretende revogar o atual contrato com empresas do transporte coletivo

O deputado federal Rogério Correia, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou, durante o debate da TV Alterosa, nesta quarta-feira (11/9), que sua primeira medida, caso eleito, será revogar o atual contrato com empresas de transporte coletivo e negociar outro.







“É compromisso meu e da Bella, no primeiro dia de governo, refazer completamente este contrato. Vamos desfazer e negociar outro, que seja um contrato bom para o povo”, disse.





Correia lembrou que o atual contrato teve sete aditivos, quase todos feitos na pandemia. “Na época, tinha um presidente da Câmara que não quis fazer com que esse contrato fosse desfeito. Poderia ter colocado em votação, ele preferiu fazer um discurso falso, mas não quis colocar em votação, para desfazê-lo. Assim como ele próprio colocou para votar aqueles que eram os subsídios, que hoje são R$ 680 milhões”, diz, se referindo ao presidente da Câmara Municipal e também candidato, Gabriel Azevedo (MDB).





“Se tem alguém que tem que explicar o ‘rabo preso’ com o transporte não é só o Fuad, mas também o presidente da Câmara, que poderia ter desfeito isso. Eu e Bella vamos desfazer esse contrato. Ele teve sete termos aditivos e todos eles ruins.”





Segundo o candidato petista, o novo contrato deverá prever uma nova frota de ônibus. “Inclusive com subsídio do BNDES. Já conversei isso com o próprio presidente Lula e com o Mercadante. Vamos fazer linhas de ônibus especiais e melhorar o transporte coletivo.”





Sofrimento do povo





No segundo bloco do debate, Correia questionou o candidato do Republicanos, Mauro Tramonte.





“Você sempre diz no seu programa que passou 16 anos vendo o sofrimento do povo. Minha pergunta é: ‘Você vai passar mais quatro anos, se for eleito, vendo o sofrimento do povo na prefeitura?’”





Tramonte respondeu que viu e vivenciou os problemas. “Estou lá com o povo. Estou junto com o cidadão e sei o que é sofrer. Eu estou com o povo.”





Na tréplica, Correia disse que o adversário viu o sofrimento do povo, não resolveu e não fez nada como deputado. “E agora se gruda ao Zema, a vice dele é candidata do Novo, é a candidata do Zema. O Zema tem privatizado o serviço público. É essa a principal bandeira dele, acabar com a escola pública. E sua vice foi a principal secretária da privatização. Ele não vai resolver os problemas do povo e o pior, vai deixar a vice governar. Ela vai fazer privatização de escola, da saúde. Vai ser o caos em Belo Horizonte para além do que já é.”





Propostas





No terceiro bloco, o candidato petista listou algumas propostas de governo. “Vamos fazer o Parque Nacional da Serra do Curral. Já apresentei requerimento na Câmara (dos Deputados). Ele foi aprovado e entregue para a ministra (do Meio Ambiente) Marina Silva. Já conversei com o presidente Lula para transformarmos em um parque nacional e não ter mineração.”





Na área da educação, Correia disse que quer fazer com que toda criança de 0 a 3 anos esteja em pré-escola de tempo integral. “Tenho compromisso com os moradores que estão em situação de rua. Vamos fazer um grande programa com o Ministério do Desenvolvimento Social.”





Perguntado pelo candidato do PL, Bruno Engler, o que pretende fazer para melhorar a segurança e combater a criminalidade, Correia afirmou que pretende fortalecer a Guarda Municipal. “Ela tem contingente menor do que deveria ter. Já foi aprovado o próprio armamento dela, exatamente para que seja também uma guarda de prevenção.”





Ele promete ainda que pretende colocá-la em seu gabinete e não mais ligada à Polícia Militar. “Trataremos da segurança pública também com a iluminação pública da cidade, colocar as crianças de 0 a 3 anos na escola de tempo integral para que a mãe tenha tranquilidade e segurança de deixar a criança.”





“Não vou armar o povo como o Bolsonaro fazia. Entregar arma para milícia de forma nenhuma. Isso não daria segurança ao povo. Sou contrário a essa política”, pontuou. Correia diz que fará uma política de segurança que passa por prevenção, mas também pelas questões sociais da cidade, para que se faça justiça social.





Considerações finais





No quarto bloco, Correia fez um balanço do debate. “Foi um debate bom, espero que possa ajudar na escolha do eleitor. Tenho muito orgulho de saber que vamos poder trazer muitas políticas públicas e obras de infraestrutura para Belo Horizonte a partir do governo federal. Obras de saneamento básico, moradia, projetos como Bolsa Família, Pé de Meia, conhecendo o governo federal e sendo vice-líder do presidente Lula, com certeza isso vai facilitar o trânsito dessas propostas.”