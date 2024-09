Mauro Tramonte participou hoje "Encontro com candidatos", debate promovido pelo Minas Tênis Clube, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese-BH) e a Federação dos Clubes de Minas Gerais (Fece-MG)

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, afirmou que a igreja não irá "mandar no seu governo". A declaração foi dada durante o "Encontro com Candidatos", série de debates com os postulantes à gestão municipal, promovido pelo Minas Tênis Clube, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese-BH) e a Federação dos Clubes de Minas Gerais (Fece-MG), que teve início na manhã desta quinta-feira (12/9).



Na ocasião, Tramonte foi questionado sobre a sua visão sobre o Estado laico, uma vez que a sua sigla, Republicanos, é um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ao responder a pergunta, o candidato disse que o prefeito "governa para todo mundo". "Ele (o prefeito) governa para o católico, para o evangélico. A igreja não vai mandar no meu governo. A igreja sabe o espaço dela, a TV sabe o espaço dela, não existe nenhuma interferência", respondeu o candidato.

"Alexandre Kalil não me pediu nada, não me pediu nenhuma secretaria, nada. A única coisa que o Alexandre Kalil e eu temos em comum é preocupação com as pessoas mais humildes. O prefeito tem que governar para todos, mas quem vai mandar na prefeitura chama-se Mauro Tramonte, ninguém mais", completou.

Antes de responder à pergunta, Tramonte mencionou ter sido criticado por diversos adversários pelo apoio recebido do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No entanto, ele rebateu, destacando que esses mesmos adversários também buscaram o apoio dos políticos.



"Quando nós recebemos o apoio do governo, muita gente criticou, mas a maioria dos candidatos, a maioria, quase a totalidade dos candidatos, procurou o apoio do ex-prefeito Kalil, ou procurou o apoio do governo", disse Tramonte, sem citar nomes.

