Gabriel Azevedo participou do debate transmitido pela TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9)

Com uma relação conflituosa desde antes das definições dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), criticou a gestão de Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição.

"Cuidado com essa imagem de um senhor de suspensórios na televisão parecendo muito bonzinho", afirmou o emedebista durante o debate realizado pela TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal Uai nesta quarta-feira (11/9).

Os dois políticos têm uma relação conturbada desde que Azevedo assumiu a presidência do Legislativo municipal. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) chegou a multar, em abril deste ano, por propaganda negativa contra Fuad.

"Ele espalhou um monte de obrinha falsa para fazer propaganda eleitoral na televisão. Essas obras não estão mudando sua vida e servindo para falsear", criticou.

Fuad Noman foi um dos dois candidatos que não estiveram presentes no debate - assim como Carlos Viana (Podemos). No mesmo horário, o prefeito marcou uma coletiva na prefeitura para falar sobre as queimadas que afetam o ar e a cidade de Belo Horizonte.

"Ele não está aqui presente porque não quer explicar a relação espúria por ser um dos principais personagens da máfia do transporte da cidade", atacou Azevedo.