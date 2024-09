O quarto e último bloco do debate da TV Alterosa, do Estado de Minas e do Portal Uai, nesta quarta-feira (11/9), foi de considerações finais.

Rogério Correia (PT) abriu sua fala dizendo ter muito orgulho de ser o candidato do presidente Lula. “Já peço o voto no 13, no time do lula, pois tenho muito orgulho de saber que vamos trazer muitas coisas para Belo Horizonte”, afirmou Correia, que também aproveitou para convidar a população para uma agenda dele de campanha.





Em suas considerações finais, Mauro Tramonte (Republicanos) lamentou o tom do debate, marcado por ataques entre os adversários e xingamentos. “Eu preferia que esse debate fosse um pouco mais de rumos para BH, mas fugiu disso”, afirmou o candidato. Ele disse que, se eleito, Belo Horizonte terá de fato “um prefeito de verdade”.

Bruno Engler (PL) prometeu passar um pente fino em todos os contratos da PBH para “estancar o ralo da corrupção” e prometeu uma gestão moderna. “Sou Bruno Engler, candidato do Bolsonaro, do Nikolas e do Cleitinho”, disse o candidato se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao deputado federal Nikolas Ferreia (PL) e ao senador Cleitinho (Republicanos). A saída é pela direita”, afirmou Engler.







Duda Salabert (PDT), em seu pronunciamento final, se autointitulou a “única candidatura climática” e disse ser o nome do campo progressista capaz de ir para o segundo turno. A candidata afirmou ainda que a reeleição de Fuad é a “volta de Aécio para Belo Horizonte”, se referindo ao ex-governador Aécio Neves (PSDB), hoje deputado federal.





Gabriel Azevedo (MDB) destacou os pilares de sua campanha, “teto, trabalho e emprego” e se defendeu das acusações de brigão. “Brigo mesmo, mas é por você”, disse o candidato do MDB.