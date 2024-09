A participação da candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, no debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, nesta quarta-feira (11/9), foi marcada por ataques ao atual prefeito da capital e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), que não participou do evento, e propostas para solucionar a questão climática em BH. Duda também lamentou a ausência do candidato Carlos Viana (Podemos) e afirmou que, se eleita, vai fiscalizar os contratos “duvidosos” do Executivo municipal.

Diante da falta dos candidatos, Duda indagou Fuad e Viana. “Políticos que não aceitam o debate são contra a democracia. Se têm medo de debate, como é que vão conseguir administrar a cidade dessa forma? Não ter vindo aqui é um desrespeito com a política, um desrespeito com o Belo Horizonte, com o jornal, com a TV Alterosa e com os outros candidatos”, questiona.





“O Fuad Noman não é um candidato do campo progressista. Ele, Bruno Engler (PL) e Mauro Tramonte (Republicanos) são todos iguais, no mesmo campo. É o mesmo posicionamento ideológico e político. A diferença é qual ‘bosta’ vai feder menos. Agora, temos uma candidatura que traz, de fato, um debate sobre superação das crises e enfrentamento dessas questões que estão aqui hoje”, avalia Duda.





Máfia dos transportes





“Existem hoje, em Belo Horizonte, três grandes máfias: a máfia do transporte público, que lucra com o transporte de péssima qualidade; a máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a lagoa suja; e a máfia do lixo, que lucra em não avançar a coleta seletiva. Vou fiscalizar todos esses contratos e as estruturas que há por trás dessas máfias. Eu, como deputada federal, não tenho acesso a todos os dados da prefeitura, mas, como prefeita, terei. Por isso que ele [Fuad] tem tentado nos silenciar de diversas formas, mas fica de novo o recado”, afirma Duda em entrevista ao Estado de Minas.





Durante o segundo bloco do debate, Duda mandou um recado direto ao atual chefe do Executivo. “Fuad está investindo bilhões na campanha porque ele tem medo que eu ganhe. Se eu ganhar, ele tem grandes chances de ser preso. Há contratos muito duvidosos em BH, e eu vou expor todos. Seu dia vai chegar”, declarou.





Salabert considera que sua candidatura é a “única candidatura climática da cidade” e a única candidatura progressista que tem chances de reagir para o segundo turno. “Apresentamos temas importantes para a cidade e mostramos que somos a única candidatura que debate sobre temas ambientais de forma profunda e tem compromisso sério em defesa da Serra do Curral”, destaca.