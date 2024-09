O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, ao ser questionado sobre a aliança com o governador Romeu Zema (Novo) disse que não vai deixar terceiros “mandarem na prefeitura”. Em debate na TV Alterosa, nesta quarta-feira (11/9), o parlamentar defendeu uma gestão isenta.

“Belo Horizonte vai ter um prefeito de verdade. Eu sempre cobrei, em todos os sentidos, seja na esfera municipal, estadual, federal, melhorias para a população. Quem me acompanha sabe disso. Agora, como prefeito, eu vou mandar fazer. (...) Quem vai mandar na prefeitura sou eu, nem governo do estado, nem vice”, disse.

A vice da chapa de Tramonte é a ex-secretária do governo Romeu Zema (Novo), Luisa Barreto (Novo), em um acordo que garantiu o apoio do governador na corrida eleitoral.

Tramonte foi questionado pelo candidato Rogério Correia (PT) sobre a perda de votos entre as eleições de 2018 e 2022, quando foi eleito deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo o candidato do Republicanos, ele perdeu votos por não ter feito aliança com candidatos à presidência ou governo do estado.

“Perdi muitos votos, mas essa foi uma eleição muito atípica. Eu me elegi sem ter nenhum candidato à Presidência do meu lado, sem ter nenhum candidato a governador do meu lado. Me elegi pelo o que eu fiz, pelo meu mérito próprio”, declarou.

Correia também afirmou que enquanto apresentador de televisão e deputado, Tramonte “viu o povo sofrer e não fez nada”. “Não só vi os problemas do povo, mas como vivencio e vivenciei. Estou com o povo, coisa que muita de vocês não estão. Sei o que é o povo sofrendo na UPA, o sofrimento no trânsito. Não só ouvi dizer, eu sei”, rebateu Tramonte.

Debate

Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participaram nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.