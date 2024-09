O clima entre Bruno Engler (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) esquentou no segundo bloco do debate realizado pela TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9). Os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte trocaram acusações e provocações durante uma pergunta sobre educação.

Ao responder a pergunta, Gabriel Azevedo (MDB) falou sobre o apadrinhamento de Engler pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Você puxa o saco do Bolsonaro e, o Rogério (Correia), do Lula", disse o emedebista.

Em sua réplica, Bruno Engler também atacou o adversário na corrida eleitoral à PBH: "Você é um cara que não tem padrinho porque você briga com todo mundo", disse o candidato do PL. "Eu tenho muito orgulho do meu grupo político", completou Engler.

Engler prosseguiu questionando Gabriel Azevedo sobre o próprio projeto de construir escolas cívico-militares em Belo Horizonte. O candidato emedebista, por sua vez, questionou o plano do adversário: "O que nós temos que fazer é cuidar das escolar que já existem", concluiu.

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.