Dos cinco candidatos presentes no debate da TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9) - Mauro Tramonte Republicanos), Rogério Correia (PT), Gabriel Azevedo (MDB), Duda Salabert (PDT) -, o único que entrou sem conversar com a imprensa foi Bruno Engler (PL). Ele entrou pela garagem e subiu direto pelo elevador. Fuad Noman (PSD) e Carlos Viana (Podemos) foram convidados, mas não compareceram. O debate é transmitido ao vivo, das 17h30 às 19h45, na TV aberta e no canal do Portal UAI no YouTube .

O debate terá quatro blocos: nos três primeiros, os candidatos ficam frente a frente em confrontos diretos. O quarto e último bloco será de considerações finais. A repercussão do debate será publicada no portal do Estado de Minas e na edição impressa do jornal nesta quinta-feira (12/9).

De acordo com a última pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira (11/9), Bruno Engler tem 16% das intenções de votos: assim, está empatado tecnicamente com Fuad Noman (20%) na margem de erro, que é de três pontos percentuais. Duda Salabert (11%), também está empatada no limite da margem de erro. Mauro Tramonte lidera as pesquisas ao pleito, com 27%.

Em seguida, Rogério Correia tem 5%, Carlos Viana tem 4% e Gabriel Azevedo, 3%. Fuad Noman cresceu 11 pontos percentuais, já que, anteriormente, tinha 9%.