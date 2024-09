Senador licenciado Carlos Viana promete diálogo com Lula e "ministros do PT"

O senador licenciado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Podemos, Carlos Viana, disse nesta terça-feira (10/9), durante visita a uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), na Região Nordeste da capital, que vai trabalhar para estabelecer um bom relacionamento com o governo federal e garantir que a cidade receba investimentos.

Viana diz não ter nenhum problema em conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os “ministros do PT”.

“Eu sei conversar com o governo que está aí. Não tenho preocupação em sentar com o presidente Lula ou com ministros do PT para trazer os benefícios que Belo Horizonte precisa”, afirmou o candidato, que defendeu um ensino médio integral e profissionalizante.





“Quero que os adolescentes estejam pela manhã na escola tradicional e, à tarde, recebam formação profissional. O financiamento viria do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que dobra o repasse para prefeituras que assumirem o compromisso de profissionalizar seus estudantes”, disse o candidato.





Segundo ele, existem fundos federais disponíveis para financiar o ensino integral, mas eles não são utilizados por falta de projetos adequados.





Viana propôs também a criação de equipes multidisciplinares de saúde nas EMEIs, que fariam avaliações periódicas das crianças para detectar problemas como subnutrição, dificuldades de visão e violência doméstica.





O candidato defendeu ainda parcerias com o terceiro setor para ampliar o número de vagas nas creches.

Segundo ele, atualmente, cerca de 260 creches em Belo Horizonte já operam nesse modelo. Essa solução, na avaliação do candidato, será mais rápida do que a construção de novas EMEIs que leva, no mínimo, dois anos, além da contratação de servidores.

“Meu compromisso é zerar as vagas para as mães que precisam colocar as crianças acima de três anos em creches, especialmente aquelas que trabalham o dia todo”, afirmou Viana.