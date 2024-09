Rogério Correia (PT) visitou uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, a Coopersol, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte

Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), cumpriu dois compromissos de campanha nesta sexta-feira (6/9). Primeiramente, o postulante ao poder municipal visitou a ocupação Terra Nossa, no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte. Posteriormente, participou de uma caminhada no Bairro Granja de Freitas, na mesma região, na companhia de lideranças locais e da vice da chapa, Bella Gonçalves (PSOL).





No Bairro Taquaril, Rogério Correia recebeu denúncias de moradores sobre extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em uma área próxima à ocupação Terra Nossa. Ele afirmou que, como deputado federal, tomará providências: "Vou levar para a Polícia Federal a denúncia que eu tenho, com vídeo: caminhões indo vazios e voltado cheios de minério lá da Empabra (Empresa de Mineração Pau Branco), que está proibida de fazer isso. Então, esses donos da Empabra estão brincando com a Justiça. Eles vão acabar ganhando um mandato de prisão".





O candidato aproveitou para alfinetar o atual prefeito e adversário na corrida eleitoral, Fuad Noman (PSD), sobre a questão ambiental, questionando: "Acho que isso também é papel do prefeito: o prefeito fingir que não está vendo isso?". Vale lembrar que uma das promessas de Rogério Correia é a criação de um parque nacional na área da Serra do Curral.

Mais tarde, no Bairro Granja de Freitas, os dois candidatos da chapa visitaram uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, a Coopersol. No local, Correia destacou a importância dos trabalhadores desse setor. "Se você tiver uma rede de catadores, você tem lixo zero em Belo Horizonte, que é uma meta que a gente tem. Essas pessoas vão ser cadastradas. Elas podem até ganhar uma contribuição da prefeitura, que nós vamos examinar o que seria, até para ter um complemento de renda para eles. Porque eles fazem um trabalho que é o que chamamos de trabalho verde", propôs.

Rogério Correia falou ainda sobre outro projeto de campanha: o Pós-Morar, que propõe a manutenção, pela prefeitura, de condomínios populares. Ele destacou que, atualmente, muitos prédios construídos para receber moradores de baixa renda estão em más condições. "Adota, vamos dizer, a prefeitura, novamente, uma uma política de amparo e de cuidados com os condomínios. Ela passa a ser responsável por cuidar também pelos condomínios junto com as pessoas", disse.