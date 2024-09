O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, disse que não vai responder às críticas dos seus adversários. Na liderança nas pesquisas eleitorais, Tramonte se tornou alvo de diversos candidatos, mas evita comentar os ataques. "Fazer o que, né? Incomodam porque o povo está comigo. E quem está com o povo está com Deus", disse Tramonte durante visita ao Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte, no Bairro Maria Gertrudes, na Região Oeste da capital mineira, na manhã desta sexta-feira (6/9).

Tramonte disse que o propósito de sua campanha é apresentar suas propostas, não fazer comentários de outros comentários.

"Pesquisa é muito bom, nos anima muito mais, mas nós temos que continuar trabalhando. É o que eu estou fazendo. Eu não vou ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Nós vamos para a luta, vamos levar as nossas propostas aos quatro cantos de Belo Horizonte. Eu não faço observação a comentários de outros candidatos. O meu negócio é levar as nossas propostas para a gente trabalhar", disse.

"Não vou tecer nada sobre os comentários que fazem de mim, dela (da vice, Luísa Barreto). Eu acho que o povo quer proposta, resolução, mudança. É isso que eles querem. Então, eu estou com o povo. Se o povo está comigo é porque ele confia. Agora, fazer o que, né? Eles se incomodam porque o povo está comigo. E quem está com o povo está com Deus", completou.