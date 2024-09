O prefeito e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, rebateu as falas do adversário Gabriel Azevedo (MDB) a respeito da crise climática, mas disse não querer brigar. Mais cedo, o emedebista criticou Fuad pela falta de ações em relação ao meio ambiente e defendeu a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral.





“Nós temos um prefeito completamente inerte enquanto estamos vendo uma cidade coberta por uma névoa cheia de poluição e perigos para a população”, afirmou Gabriel.

Em resposta, o atual prefeito enumerou as obras voltadas para o meio ambiente e reclamou das falas “de quem nunca fez nada”.





“Papagaio fala muito. Ontem mesmo nós estivemos no Parque Ciliar do Ribeirão da Onça para mostrar um dos maiores empreendimentos de enfrentamento às mudanças climáticas que temos em Belo Horizonte. Estamos trabalhando no combate das enchentes, fazendo contenção de encostas, plantando árvores, fazendo jardins de chuva e refúgios climáticos, fazendo de tudo. Agora, quem nunca fez nada, quem não sabe o que fazer, nunca administrou nada, tem que atacar alguém. E quem eles podem atacar? O único que está fazendo, que sou eu”, declarou Fuad.

O candidato à reeleição ainda afirmou que não quer brigar ou discutir com as pessoas.





“Não vou dar papo para esse pessoal, estou aqui para trabalhar para a cidade de Belo Horizonte e é isso o que eu estou fazendo. Nós estamos cuidando da cidade, produzindo, melhorando, trabalhando em todos os setores, então não vou ficar entrando em discussãozinha, deixa ele falar”, completou.