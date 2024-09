O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, apostou em mais um ataque aos oponentes Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito e candidato à reeleição, e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Em novo vídeo, Boulos relacionou os candidatos à gestão Bolsonaro, chamando-os de "violentos, incompetentes, criminosos e bolsonaristas".

Com o vídeo se alternando entre imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entoando xingamentos, segurando um fuzil e dizendo 'Vamos fuzilar!', e mostrando uma caixa de cloroquina a emas, a narrativa do reels diz que os bolsonaristas envergonharam o país, negaram a ciência e, por causa dessa postura, "700 mil brasileiros morreram".

"Eles chegaram ao governo com ameaças e mentiras, sequestrando a esperança das pessoas", iniciou o vídeo. Na sequência, aparecem imagens de Marçal e Nunes na peça, acompanhadas de: "Agora, eles querem fazer o mesmo com São Paulo, com violência e incompetência. Eles são violentos, incompetentes, criminosos, bolsonaristas".

A narrativa do vídeo se encerra com: "São Paulo não precisa deles".

Recente pesquisa do Paraná Pesquisas mostra os três candidatos em empate técnico no primeiro lugar em cenário estimulado das eleições paulistanas. Neste cenário, Boulos apresenta 23,9% das intenções de votos, seguido de Nunes com 23,8% das intenções e Marçal com 21,3%.

Boulos, no entanto, não é o único a criticar Nunes e Marçal. A deputada federal e também candidata à Prefeitura de SP pelo PSB, Tabata Amaral, acusa o atual prefeito da cidade de permitir que as empresas de transporte sirvam como ferramenta de lavagem de dinheiro para o crime organizado, além de dizer que a candidatura do ex-coach é um grande risco para a cidade.