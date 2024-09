FOLHAPRESS - Ricardo Nunes (MDB) sofreu um revés em seu plano de ampliar ainda mais sua exposição na televisão, utilizando o espaço destinado aos candidatos a vereador de sua base, composta por 12 partidos. Isso porque alguns aliados descumpriram acordo feito pela coligação e esconderam a imagem do político do MDB em suas inserções na propaganda eleitoral.





Nunes já conta com mais de 60% do tempo do horário eleitoral, cerca de 6 minutos em cada um dos dois blocos de 10 minutos, e 27 minutos e 20 segundos em inserções veiculadas ao longo da programação das emissoras. Para ampliar a visibilidade do emedebista, a campanha combinou com siglas aliadas de ter a imagem do prefeito exposta no tempo destinado aos vereadores.





Uma parcela de 40% das inserções ao longo da programação na TV e no rádio é destinada aos candidatos à Câmara Municipal. Isso totaliza 28 minutos, sendo que mais da metade está com os partidos da base de Nunes.





MDB, Solidariedade, PSD, PL, Avante e PP cumpriram o acordo e incluíram em suas propagandas uma foto de Nunes e um texto que diz que os vereadores "estão com" ele na eleição. A mesma mensagem não aparece no espaço do Republicanos e do União Brasil. Alguns candidatos dos partidos até mostram a imagem do emedebista. Outros, porém, tiraram qualquer referência a ele em suas peças.





Esse é o caso de Claudia Baronesa (Republicanos). Em seu espaço na propaganda do partido, a foto de Nunes, que aparecia ao fundo durante a aparição de outros candidatos, foi retirada. A ação expõe o movimento de migração de políticos da base do candidato a reeleição para a campanha de Pablo Marçal (PRTB). Baronesa declarou voto no influenciador e esteve em evento oficial dele no final de agosto.





A assessoria do Republicanos informou que o partido vai incluir o logo do prefeito na propaganda da candidata. A peça veiculada na segunda seguia sem a referência.





Outra que não mostrou Nunes foi Amanda Vetorazzo (União Brasil), também candidata a vereadora. Ela é integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), que tentou lançar a candidatura a prefeito de Kim Kataguiri, também do União Brasil.





O partido afirmou à reportagem na sexta-feira (30) que houve um erro e que isso seria corrigido.





A ausência ocorreu, segundo a sigla, apenas entre candidatos que enviaram materiais prontos e não gravaram as peças na produtora contratada pelo partido.





"A inclusão das menções ao prefeito já foi providenciada nos casos detectados e estará presente nas próximas inserções", divulgou a assessoria de imprensa.





Nesta segunda, novas inserções de Vetorazzo foram veiculadas ainda sem a citação. O partido tampouco incluiu a mensagem final com anúncio de apoio a ele.





Antes do início do horário eleitoral, na última sexta, integrantes da base aliada de Nunes já haviam aderido à campanha de Marçal. Um deles foi Rubinho Nunes (União Brasil), que disputa novo mandato para a Câmara de Vereadores.





No sábado, ele anunciou apoio ao influenciador. Dois dias depois, Nunes demitiu o subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe, que teria ligação com Rubinho.





Outro que migrou foi o deputado federal suplente Daniel José (Podemos). Ele fixou no topo de seu Instagram um vídeo ao lado do autodenominado ex-coach.





José diz que perdeu R$ 1 milhão do fundo eleitoral e tempo de propaganda na televisão pela escolha. Ele não apareceu até agora nas inserções do Podemos.