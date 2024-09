O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (28) que o eleitor do presidente Lula (PT) deve ser idiota por ter votado no petista.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Questionado sobre fala em podcast envolvendo atitudes, consideradas pelo próprio empresário como idiotas, para atrair eleitores, ele afirmou que os que escolheram o atual presidente são idiotas por causa dos processos e da condenação na Operação Lava Jato.





"Quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo o que foi feito, roubo daquele, mais de R$ 1 trilhão, mais de dez processos, nove anos de condenação, três instâncias, 580 dias de cadeia, ele agora com dois anos, não vejo ninguém falando do rombo de R$ 1 trilhão fiscal, colocou dez novos impostos, só pode ser idiota para votar nele de novo", disse Marçal.





Na quarta-feira (28), o autodenominado ex-coach disse ter tomado atitudes que, segundo ele, são idiotas para chamar atenção nos debates e nas redes sociais por causa da "mentalidade" da população.





"No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente a nossa mentalidade gosta disso. E, por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. Não é uma parada que eu me divirto", disse em entrevista ao podcast Flow.





O candidato já havia dito em sabatina realizada pela TV Record em 23 de agosto que escolheu essa abordagem para atrair o eleitorado. "Quero pedir desculpas, porque para chegar onde cheguei nas pesquisas hoje eu tive que chamar a atenção de um jeito que não te agradou", disse.