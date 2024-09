A candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), acusou o também candidato Pablo Marçal (PRTB) de envolvimento com tráfico de drogas. “As pessoas podem até olhar e achar graça porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso”. A declaração foi dada durante debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News, na noite deste domingo (1°/9).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Tabata estava respondendo a uma pergunta sobre o que faria para resolver o problema da Cracolândia, em São Paulo, e escolheu Marçal para comentar. Porém, antes de passar a palavra a ele, a candidata o acusou de envolvimento com o tráfico de drogas.





Ela diz que entende o nervosismo e desequilíbrio do candidato durante o debate, já que ele se envolveu em diversas trocas de farpas com os demais concorrentes. “Acabou de sair uma grande notícia mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase cinco toneladas de cocaína da Bolívia”, afirmou.





“Queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia?”, perguntou.





Marçal disse que os demais candidatos não vão colar nele essa ligação com o crime organizado. Em seguida, afirmou que o debate é para ver quem aguenta "apanhar mais" e não sobre propostas. “Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Está tudo lá. Eles vão ficar inventando”, afirmou, se defendendo da acusação feita por Tabata.





“Ele, quando foi para o debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. O que me consola, Pablo, é que diferente de você, eu realmente sou de São Paulo. Filha de nordestinos, da periferia. E eu conheço meu povo. Isso aqui é terra de gente honesta, batalhadora e séria. As pessoas podem até olhar e achar graça porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso”, concluiu a candidata.