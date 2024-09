A deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, afirmou que não desistirá da candidatura e não pretende fazer parte de uma "frente ampla" contra a candidatura de Pablo Marçal (PRTB). Isso porque ela está convicta de que irá ao segundo turno, não havendo motivos, então, para apoiar outro candidato.

"Eu tenho muita convicção de que, sendo da vontade de Deus, esse projeto [candidatura] segue adiante. Então não existe nenhum cenário, nas próximas semanas e meses, em que eu retire a minha candidatura para apanhar um outro candidato, pela simples razão de que eu acredito que a gente reúne as melhores propostas, o melhor time e a independência e coragem necessários para cuidar de uma cidade tão complexa como a nossa", disse Tabata em sabatina do UOL/Folha nessa quinta-feira (5/9).

A candidata também afirmou que não pode responder se outros candidatos vão desistir, mas garante que ela mesma não irá. Segundo ela, é de se esperar que as intenções de voto sob seu nome estejam crescendo: "Eu estou indo para a rua todos os dias e as pessoas estão cada vez abordando eu (sic) e nossos candidatos a vereador, com mais entusiasmo".

"Todas as pesquisas que saíram até aqui desde o começo da eleição, candidatos desceram, subiram. Pablo Marçal sobe em todas, é justo reconhecer, mas eu também não fiquei no mesmo patamar de número em nenhuma das pesquisas. Em todas eu subi, um ou dois pontos. Então, tenho muita convicção da importância desse projeto e também de que a gente vai estar no segundo turno", concluiu a candidata do PSB.

Em outro momento, Tabata considerou a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) "um grande risco para a cidade". "A gente tá falando de um candidato que é investigado por homicídio, lavagem de dinheiro, tudo que vocês puderem imaginar. No contexto em que a gente está vendo o crime organizado, entrando nas prefeituras da região metropolitana, se eu vou continuar levando a justiça, se eu vou continuar questionando as coisas, depende das denúncias, depende da postura dele".

A série de acusações da candidata com Marçal é marcada por afirmações de que o ex-coach tenha ligações com a organização criminosa PCC, além de financiamento ilegal de campanha. "O problema é que Pablo Marçal não consegue seguir a lei. Tem um sistema que está contra ele, é o sistema prisional", concluiu Tabata.