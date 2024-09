Em agenda de campanha nesta sexta-feira (6/9), o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman visitou as obras do Instituto de Oncologia Ciências Médicas (IONCM) e prometeu tornar a saúde pública do município equiparável ao atendimento privado. A unidade promoverá atendimento 100% SUS para tratamentos de cânceres com previsão de início de funcionamento já em outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Este é um problema muito sério e uma grande preocupação da Prefeitura. A doença não marca hora, não escolhe as pessoas, ela aparece e, hoje, o sistema não ajuda no tratamento”, afirmou Fuad.

De acordo com ele, a burocracia e a demora por exames e atendimentos podem causar danos que poderiam ser evitados com diagnóstico e tratamento mais eficientes e especializados.





“Eu não posso admitir que quem tem um plano de saúde tenha condições de um atendimento de qualidade, mas quem está no SUS não tenha. Esse trabalho é para garantir que todas as pessoas do SUS de Belo Horizonte tenham o melhor tratamento contra o câncer, é para a pessoa que vai num centro de saúde e, se o médico tem uma suspeita, seja encaminhada para cá para que ela tenha um tratamento completo. Isso antecipa e melhora muito a chance de cura, porque não tem atraso”, disse o prefeito.





A previsão para o início dos atendimentos na unidade já é no mês que vem, com o funcionamento de pelo menos seis andares.





“A nossa determinação é de que o tratamento no SUS seja igual ao tratamento de plano de saúde, porque as pessoas merecem e precisam disso. Essa é uma preocupação minha, do prefeito, que quer que as pessoas tenham uma qualidade de vida e um sistema de saúde bom. Um equipamento como este, ficando pronto, é um grande salto. Teremos, talvez, os melhores equipamentos de ressonância do Brasil, então a população de Belo Horizonte pode ficar tranquila, porque estamos trabalhando muito para melhorar a saúde pública na cidade”, completou Fuad.