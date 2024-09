Carreata com Bolsonaro teve pouca adesão de apoiadores em Juiz de Fora

Jair Bolsonaro (PL) chegou a Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, por volta das 13h30, e seguiu em carreata do Bairro Salvaterra, na Zona Sul, em direção ao Centro. O ex-presidente discursará para apoiadores na tarde desta sexta-feira (6/9), data em que se completam seis anos do atentado sofrido por ele durante a corrida presidencial de 2018.



Em tom simbólico, o ato em palanque voltado a correligionários e será realizado nas proximidades do ponto onde Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo.

Desde o dia do ataque, o ex-chefe do Executivo nacional declarou diversas vezes ter renascido na cidade — narrativa que deve ser explorada novamente.

A intenção é também reforçar o apoio a Charlles Evangelista, candidato do PL à Prefeitura de Juiz de Fora. O ex-deputado federal por Minas Gerais se filiou à mesma sigla de Bolsonaro em outubro do ano passado. Antes, ele estava no Partido Progressistas (PP). Eleito deputado em 2018 pelo extinto PSL, Charlles não conseguiu se reeleger em 2022.

Mesmo antes do anúncio da pré-candidatura, o agora postulante ao comando do Executivo municipal tem feito forte oposição ao governo de Margarida Salomão (PT), que iniciou o primeiro mandato como prefeita da cidade em 2021. A vitória da petista veio depois de três derrotas, todas no segundo turno, em 2008, 2012 e 2016 pelo PT.





O levantamento mais recente divulgado pelo Instituto MDA Pesquisa aponta que Margarida tem 45,8% das intenções de voto. Na segunda colocação está a deputada federal Ione Barbosa (Avante), com 15,8%. Charles tem 11,1% e aposta na presença de Bolsonaro na cidade para ajudar na popularização da sua imagem.

Agenda em Minas

Ontem (5/9), Bolsonaro cumpriu agenda em Belo Horizonte ao participar da campanha de Bruno Engler (PL), deputado estadual e candidato à prefeitura da capital. Mais cedo, o ex-presidente esteve em Santa Luzia e Contagem, ambas cidades na Grande BH.