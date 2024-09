Em agenda de campanha nesta quarta-feira (11/9), a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, esteve no Hospital Sofia Feldman, no bairro Tupi, região Norte da capital, e criticou a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD). Na ocasião, ela falou sobre a urgência de se reduzir a mortalidade infantil e materna, além de criticar cesarianas e defender o parto humanizado para todas as classes sociais.





“Comparada a outras capitais, Belo Horizonte está muito atrasada e precisa urgentemente fortalecer as políticas de prevenção e combate à mortalidade infantil e materna e das cesarianas. A maternidade do Sofia Feldman tem um papel importantíssimo na humanização do parto, e esse debate aqui coloca em prática algo que queremos para toda Belo Horizonte: que o parto humanizado não sejam exclusividade para rico, porque a população pobre também precisa ter acesso a esse direito”, declarou Duda.

A candidata criticou a administração de Fuad Noman e afirmou que o prefeito coloca questões político-partidárias acima da saúde da população.





“Eu propus, enquanto deputada federal, R$ 20 milhões para a PBH criar, na região de Venda Nova, a maternidade Leonina Leonor que, tal qual o Sofia Feldman, ia propor para a população mais pobre o parto humanizado, mas o prefeito Fuad Noman rejeitou esse dinheiro. Isso é um absurdo e mostra como a gestão dele não dá prioridade para a pauta”, afirmou ela.





De acordo com Duda, o hospital já tinha quase tudo pronto, inclusive as banheiras para a realização de partos humanizados, e faltava cerca de R$ 5 milhões para a finalização do projeto.





“É triste que ele tenha recusado por me entender como rival nas eleições. Tentei fazer enquanto deputada federal, mas foi recusado. Sendo eleita, a gente vai tirar esse projeto do papel e a população de Venda Nova vai ter acesso a esse equipamento importante”, finalizou a candidata.