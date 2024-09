A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, se reuniu com representantes do Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC) nesta sexta-feira (6/9) e assinou uma carta compromisso com as demandas da entidade. A parlamentar voltou a prometer que vai transformar a cidade na “capital mundial do brincar”.

“A criança é indicador de qualidade de vida, onde nós vemos crianças brincando significa que o lugar é saudável. Nós andamos pela rua e não vemos uma criança brincando, porque mostra que nós pecamos na segurança pública, pecamos na mobilidade, pecamos na política de arborização. A política para criança e para a primeira infância tem de ser intersetorial”, declarou.

Segundo a candidata, em um eventual mandato na prefeitura ela vai estabelecer metas para a implementação das políticas para as crianças. A ideia é romper com uma lógica “adultocêntrica”, e construir uma Belo Horizonte com a colaboração das crianças no debate público.

Salabert também adiantou que terá três planos de governo: a versão inicial protocolada na Justiça Eleitoral, com as propostas da campanha; um plano para uma cidade daqui a 100 anos; e, um plano construído ouvindo as crianças da capital. “Feito com as crianças, ouvindo as crianças. É um plano da cidade que as crianças querem”, disse.

A candidata se comprometeu em criar uma política de creches em parceria com professoras e trabalhadores da educação infantil. Entre os pontos levantados na agenda com o movimento, está a criação de um programa de atendimento de saúde mental para as crianças, familiares e profissionais.