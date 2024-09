O candidato à Prefeitura de São Paulo Ricardo Senese (UP) defende a ocupação de imóveis para "aumentar a função social" de prédios abandonados, como método de diminuir a população em situação de rua na capital paulista. A ideia foi exposta por ele durante sabatina Folha/UOL desta quarta-feira (11/9). Aos 37 anos, ele disputa sua primeira eleição, com a candidata a vice Julia Soares, coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário e também do partido Unidade Popular.

Segundo Senese, está em seu plano de governo a institucionalização de ocupações de prédios abandonados para diminuir a população que vive em condições vulneráveis de moradia. "Nós queremos que, através de uma política pública, a gente possa institucionalizar a ocupação do que está abandonado na cidade".

Para ele, há "uma quantidade muito grande de imóveis que estão largados na cidade enquanto você tem 3 milhões de pessoas morando de forma indigna, precária".

Questionado pelo editor da Folha Fábio Haddad se não estava propondo ação de movimentos sociais ao invés de propor ações como mandatário da cidade, o candidato afirmou que esses objetivos poderão ser alcançados a partir de políticas públicas sob responsabilidade do prefeito.

Ele também pretende realizar parcerias com movimentos sociais para a construção de novos estabelecimentos: "Nós queremos, em parceria com os movimentos, fazer uma política institucionalista que faça a regularização fundiária, [de modo] que a gente possa ter uma política pública de organizar mutirões populares também para a construção de novas moradias", afirmou o candidato do UP.

Segundo nova pesquisa eleitoral Atlasintel, divulgada nesta quarta-feira (11/9), Ricardo Senese está em sétimo lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 0,7% das intenções de voto. No levantamento, o candidato do PSOL Guilherme Boulos assumiu o primeiro lugar, com 28% das intenções, enquanto Pablo Marçal (PRTB) chega à segunda posição, com 24,4%, e o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), fica na terceira posição, com 20,1% das intenções de voto.