FOLHAPRESS - Em mais um dia de campanha eleitoral nas ruas de São Paulo, Datena (PSBD) se disse desconfortável em caminhada pela rua General Osório, centro da capital. O candidato à prefeitura esteve em região tradicional do comércio conhecida como "rua das motos".





"Você está confortável? Claro que não. Tem lugares desse setor que vendem peças que são produtos de crime. E o pior que é uma concorrência desleal daqueles que pagam imposto e se veem ameaçados pelo crime organizado. Ninguém fica confortável numa situação dessas", falou a jornalistas.





A rua é conhecida pela venda de peças para motocicletas e já foi alvo de investigação contra o comércio ilegal e de artigos que seriam decorrentes de roubos.





Em determinado momento, Datena disse ser necessário combater o desmanche de veículos para não prejudicar o trabalho de "gente de bem" que "trabalha para ganhar a vida e que paga imposto" mas tem uma concorrência desleal com o crime.





"Enquanto não forem combatidos, essa gente de bem vive nessa situação que vocês estão vendo."





Durante a caminhada, o jornalista foi alvo de comentários de pessoas ao redor, que se referiram a reportagens do programa Brasil Urgente, que apresentava na Band.





Enquanto falava sobre a qualidade do ar da cidade de São Paulo estar a pior entre as grandes cidades do mundo e o conceito de "cidades esponja" — previsto em seu plano de governo —, ele foi interrompido por um homem.

Ele criticou a entrevista coletiva e disse que os jornalistas bajulavam Datena, a quem definiu como "lixo". "Desse jeito não dá para falar", disse o apresentador, deixando o local.





Em nota, a assessoria de imprensa disse que ele caminhou, tirou fotos e conversou com outras pessoas, e que foi o único candidato que visitou a região.