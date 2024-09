Alessandra Mello

Em discurso emocionado de quase 13 minutos, a deputada estadual Macaé Evaristo (PT) se despediu nesta terça-feira (10/9) dos colegas de parlamento. Ela foi nomeada ministra dos Direitos Humanos e Cidadania em substituição a Silvio Almeida, exonerado em função de denúncias de assédio sexual, as quais ele nega.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Sou uma mulher preta, nascida em São Gonçalo do Pará e em uma família que apostou na educação para vencer o racismo”, destacou a deputada ao falar sobre a importância de pessoas negras e periféricas ocuparem espaços de poder e “serem a voz de quem não tem voz”.





“Assumo como uma grande responsabilidade dar encaminhamento às quase sete mil denúncias de assédio, dentre elas, assédio sexual contra crianças e adolescentes, recebidas no Ministério dos Direitos Humanos no ano de 2024. Minha prioridade é essa, de fortalecer as políticas desse ministério, que são políticas que salvam vidas”, destacou.





Segundo a nova ministra, direitos humanos significam ter acesso a moradia, comida na mesa, “ser como a gente nasceu”.

Duda diz que transporte terceirizado da PBH é cabide de emprego de vereador

Eleições: 8 municípios mineiros já sabem que terão mulheres nas prefeituras

Minas é o 2° estado com mais denúncias de propaganda eleitoral irregular





A deputada disse ainda que não podia deixar o cargo sem antes pedir aos colegas que aprovem o Estatuto da Igualdade Racial. Macaé é uma das autoras do Projeto de Lei (PL) 817/23, que institui o estatuto.





Macaé também agradeceu aos parlamentares e aos servidores do Legislativo pelo convívio e desejou o bem a todos, inclusive à oposição, pois, de acordo com a deputada, “pensar diferente não é motivo se odiar”.





Macaé Evaristo é a primeira mulher deputada da ALMG a deixar o cargo para ocupar um ministério em Brasília. Antes dela, apenas o ex-deputado Anderson Adauto se afastou para o mesmo objetivo, há mais de 20 anos, em 2003.