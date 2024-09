José Luiz Datena, apresentador de TV e candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, afirmou em agenda de campanha dessa segunda-feira (9/9), durante caminhada no Bairro Paraíso, que é contra taxação de riqueza como forma de ajudar a cidade. Ele também propôs incentivo fiscal a redes privadas de saúde.

"Um dos caminhos de uma cidade rica, como São Paulo, é ser ajudada por quem tem mais. Não basta apenas você tentar penalizar, [como] 'ah, eu vou taxar a riqueza, sobretaxar a riqueza'. O que me interessa é que o pobre tenha condições mais ricas de viver. O rico que viva a vida dele, desde que a divisão de renda seja mais igualitária", afirmou o candidato.

Datena afirmou que, em seu plano de governo, está o incentivo para que redes privadas de saúde construam hospitais em regiões periféricas da cidade para atendimento com o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, a medida irá beneficiar as empresas com isenção fiscal.

"Isso tudo volta para eles em forma de isenção de imposto daquilo que a gente puder dar. Cinco anos de IPTU, ISS que a gente pode mexer...", considerou o candidato.

Na ocasião, o candidato do PSDB também afirmou que, caso seja eleito, irá implementar a tarifa zero nos ônibus municipais para pessoas que pertencem às famílias inscritas no Programa Bolsa Família. "Tarifa zero a semana toda, e com um detalhe: se aparecer mais gente, no próximo senso, que deva ser colocado no Passe Social, nós vamos estender isso para essas pessoas", prometeu.