O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, criticou as propagandas eleitorais do atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), afirmando que ele é “pai de obras que não fez”. Em debate na TV Alterosa, nesta quarta-feira (11/9), o atual chefe do Executivo da capital mineira estava ausente e foi um dos principais alvos de ataques.

“É lamentável que um prefeito vem a público fazer uma propaganda de coisas que não fez. Ele é pai de obra nenhuma. Tudo isso foi feito pelo Alexandre Kalil (Republicanos) que hoje nos apoia. Quando ele fala que botou internet em favela, é mentira. Quando fala que fez obras de contenção, é mentira. Obras de enchente, mesma coisa”, disse.

Fuad assumiu a prefeitura em 2022, quando Kalil deixou o comando da capital para disputar o Governo de Minas Gerais. Atualmente, tanto o ex-prefeito quanto o governador Romeu Zema (Novo) fazem parte da coligação que apoia a candidatura de Tramonte.

Sobre a ausência no debate da Alterosa, Fuad disse que não poderia “largar o expediente da prefeitura” para fazer campanha. Segundo ele, o momento de fazer campanha é na parte da noite e na parte da tarde.

Debate



Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.