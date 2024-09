A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, foi questionada durante o segundo bloco do debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, nesta quarta-feira (11/9), pelo também postulante ao Executivo municipal Mauro Tramonte (Republicanos), se ela considera que as obras apresentadas pelo candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), na campanha eleitoral, são “fake news”. Em resposta, Duda deu um recado para Fuad: “Sua hora vai chegar”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Fuad está investindo bilhões na campanha porque ele tem medo que eu ganhe. Se eu ganhar, ele tem grandes chances de ser preso. Há contratos muito duvidosos em BH, e eu vou expor todos. Seu dia vai chegar”, declara a candidata.







Duda destacou que faltam médicos pediatras e anestesistas na capital mineira. “Moramos na quarta capital mais rica do país, mas a saúde está colapsando. Os pediatras daqui preferem trabalhar em Contagem porque, lá, isso é prioridade. A prioridade do Fuad é fazer jantar de R$ 50 mil com a máfias dos transportes”, pontua.

No primeiro bloco do debate, Salabert afirmou que Fuad, ausente na sabatina, é um “covarde” e “prefeito motosserra”, em referência ao corte de árvores na capital mineira.





Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.