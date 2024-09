Os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte estão otimista em relação ao desempenho de seus respectivos cabeças de chapa no debate da TV Alterosa, realizado em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, nesta quarta-feira (11/9). A expectativa entre alguns é a de que o confronto de ideias eleve a temperatura da disputa. De forma unânime, os vices destacaram a importância do espaço para a apresentação de suas propostas e a discussão de temas relevantes para a cidade. Confira as declarações de Coronel Cláudia (PL), Francisco Foureaux (PDT), Paulo Brant (PSB), Luísa Barreto (Novo) e Bella Gonçalves (Psol) ao Estado de Minas.

À reportagem, Coronel Cláudia disse que Bruno Engler (PL) "é, dentro todos os candidatos, o mais preparado para gerir a cidade". "É necessário que se tenha disposição para fazer e, portanto, coragem para mudar. É necessário que se tenha liberdade para que o secretariado a ser indicado seja um secretariado técnico, e o Bruno reúne todas essas condições. Minha expectativa é que o debate permita que ele possa mostrar para o eleitor de Belo Horizonte que está, de fato, muito preparado para fazer a gestão da nossa cidade", disse.

Para Francisco Foureaux, o desempenho de Duda Salabert (PDT) no debate vai fortalecer sua campanha eleitoral. "Vai nos consolidar no segundo turno. Vamos unificar todos os progressistas, todos os democratas para o segundo turno. A gente vai fazer o melhor projeto para Belo Horizonte e vencer essas eleições", projetou em conversa com o Estado de Minas.

Para Paulo Brant (PSB), vice de Gabriel Azevedo (MDB), o debate é uma chance para que os candidatos se apresentem e que a população tome conhecimento das propostas de cada um. "É uma chance a mais para que os candidatos se apresentem e que a população tenha condição de avaliar as propostas, a trajetória de cada candidato. É superimportante esse debate para difundir as candidaturas, as propostas. Fundamental, essencial", disse à reportagem.

Luísa Barreto (Novo), vice de Mauro Tramonte (Republicanos), também destacou que o debate é importante para que os candidatos apresentem suas propostas e "discutir a cidade". "Espero ver um debate propositivo e que os principais problemas da cidade sejam debatidos e, sobretudo, as propostas sejam apresentadas para que o eleitor consiga se decidir melhor", afirmou.

Bella Gonçalves (Psol) destacou sua confiança em Rogério Correia. "Acho que ele tem sido o mais bem preparado em todos os debates. Com calma, mostra conhecimento de Belo Horizonte, conhecimento também de como resolver os problemas", apontou. A candidata também disparou críticas ao candidato Mauro Tramonte (Republicanos), embora não tenha citado o seu nome.

"Não é um político paraquedista, não é um apresentador de TV, não é um político que surgiu enquanto um fenômeno, é alguém que tem uma trajetória muito consolidada, que vem desde o movimento sindical, passou por um trabalho real por Belo Horizonte, foi testado na urna várias vezes e sempre com um bom respaldo da população, além de ter a minha presença também na chapa, que sou hoje deputada também com uma trajetória longa, embora seja jovem, de trabalho por Belo Horizonte e de conhecimento", disse à reportagem.

Debate na Alterosa

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam, nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa terá duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate será mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.

Foram convidados para participar o deputado estadual Bruno Engler (PL), o senador Carlos Viana (Podemos), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o prefeito Fuad Noman (PSD), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o deputado federal Rogério Correia (PT). Fuad e Viana não compareceram ao debate.