O candidato Bruno Engler (PL) voltou a se dirigir ao adversário Rogério Correia (PT) durante o terceiro bloco do debate entre os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH), transmitido nesta quarta-feira (11/9) pela TV Alterosa. Durante resposta, réplica e tréplica, os dois trocaram acusações.

Bruno Engler questionou Rogério Correia quais eram os planos dele para reduzir a criminalidade e combater a violência urbana. O candidato disse que havia feito a mesma pergunta no último debate, transmitido pela Rede Minas, mas que o adversário não havia respondido de modo objetivo.



Por sua vez, Rogério Correia respondeu que pretende ampliar o efetivo da Guarda Municipal. "Não vou armar a população", disse o candidato, citando a política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Bruno Engler. "Entregar arma para a milícia? De forma alguma", complementou.

No momento da réplica, Bruno Engler partiu para o ataque: "A esquerda sempre trabalha contra os agentes de segurança pública e a favor dos vagabundos", referiu-se ao adversário do PT, enquanto prometia rigidez no combate à criminalidade.

"Eu sabia que ele vinha sem cloroquina, por isso o nervo agora", treplicou Rogério Correia. O postulante do PT à prefeitura da capital disse que combateu a criminalidade quando presidiu a CPI do narcotráfico na Assembleia Legislativa de Minas gerais. "Eu tenho coragem e coração", concluiu.





Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.