O segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promovido por TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai foi marcado por ataques entre os candidatos e críticas ao prefeito Fuad Noman (PSD), postulante à reeleição e que não compareceu. "Mentiroso', “pessoa que baba”, “prefeito motosserra” e "puxa-saco" foram alguns dos adjetivos trocados entre eles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Duda Salabert, que abriu o segundo bloco, chegou a dizer que, se for eleita, Fuad corre o risco de ser preso, pois vai abrir todos os contratos feitos pela PBH. Segundo ela, o prefeito tem feito negócios que podem levá-lo ao prisão. A candidata também chamou Fuad de "mentiroso" e “prefeito motossera”.

Gabriel Azevedo (MDB) disparou contra quase todos. Ele chamou Bruno Engler de "puxa-saco de Bolsonaro" e disse que, nos bastidores da política, as pessoas dizem que ele “baba”.





Azevedo também acusou o partido do candidato Rogério Correia (PT) de roubar e declarou que o adversário sempre foi aliado de Fuad e agora, em período eleitoral, faz críticas a ele.

Azevedo também criticou Tramonte afirmando que ele não fez nada enquanto deputado estadual e que quem vai mandar em seu governo é a ex-secretária de Planejamento do governo Zema, Luisa Barreto. “Quem vai mandar no meu governo sou eu”, rebateu Tramonte.

Rogério rebateu Azevedo dizendo que ele grava aliados de maneira desleal, ataca todo mundo e hoje está aliado a lideranças como o ex-governador Newton Cardoso, que ele antes criticava.

Tramonte, que na campanha vem prometendo não atacar ninguém, acusou Fuad de se apropriar de obras feitas pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido), hoje seu apoiador, e também se desentendeu com Gabriel Azevedo.

Engler chamou Correia de “petista mentiroso” e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Debate TV Alterosa

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.