Após dois blocos iniciais com críticas recorrentes ao prefeito Fuad Noman (PSD), a terceira parte do Debate da TV Alterosa teve maior foco em propostas e discussão dos problemas da cidade. No fim da tarde desta quarta-feira (11/9), cinco dos concorrentes à Prefeitura de Belo Horizonte participaram do terceiro debate na corrida pelo Executivo da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A primeira pergunta foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), ao deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). O vereador retomou o embate entre os dois sobre projetos apresentados na Assembleia Legislativa por seu oponente.





Esta foi a sequência mais ríspida do bloco, com Tramonte acusando Gabriel de ter ciúmes por seu trabalho e popularidade como apresentador de televisão, função que o parlamentar exerce há mais de uma década.





Na sequência, Tramonte e a deputada federal Duda Salabert (PDT) fizeram uma dobradinha para seguir uma das tônicas do debate: o ataque à gestão atual do transporte coletivo na cidade. Em sua resposta, a parlamentar reiterou um de seus projetos de campanha ao falar sobre o objetivo de trazer os Jogos Pan Americanos para Belo Horizonte e reforçar o potencial gastronômico da capital mineira.





Duda e o deputado estadual Bruno Engler (PL), rivais ideológicos com histórico de rusgas mantiveram o tom amistoso na pergunta seguinte, direcionada pela deputada federal ao candidato bolsonarista. Ambos concordaram com a necessidade de investir em políticas públicas para tratar sobre a população em situação de rua na cidade e, mais especificamente, no Bairro Lagoinha.





A pergunta seguinte foi feita por Rogério Correia (PT), que decidiu direcionar seu questionamento ao ausente prefeito Fuad Noman (PSD). Pelas regras do debate, ele teve um minuto e meio para falar livremente. O parlamentar utilizou o tempo para apresentar propostas focadas no alinhamento da prefeitura com o governo federal. O petista é vice-líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados.





Engler e Correia protagonizaram a pergunta seguinte. Apesar de serem os representantes locais da polarização nacional entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula, ambos utilizaram o tempo para discutir propostas sobre a segurança pública na capital mineira e concordaram no aumento do efetivo da Guarda Municipal como iniciativa nesta seara. Na réplica e na tréplica, os candidatos trocaram farpas rapidamente com ataques relativos aos seus respectivos campos ideológicos.





Gabriel Azevedo, que não foi escolhido por nenhum candidato para responder perguntas, teve a oportunidade de falar por dois minutos ao fim do bloco.





Debate na Alterosa





Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.





O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.